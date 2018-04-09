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Son dakika! Dolandırıcı firari çift yakalandı

Bursa'da yüzlerce kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran inşaat firmasının yöneticisi çift, Ankara polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu gözaltına alındı

Son dakika! Dolandırıcı firari çift yakalandı

Bursa'da yüzlerce kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran inşaat firmasının yöneticisi çift, Ankara polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu gözaltına alındı

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:19
Son dakika! Dolandırıcı firari çift yakalandı
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bursa'da, konut yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis cezası bulunan ve aranan Uludağ İnşaat'ın yöneticileri Ahmet ve eşi Rukiye Toğrul'un Ankara'da olduğu tespit edildi. Harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca çifti fiziki takibe aldı.

Polis, yakalanmamak için Ankara, İstanbul ve Bursa'da sürekli yer değiştiren zanlıları, kimi zaman postacı, kimi zaman kargocu kılığına girerek takip etti. Toğrul çiftinin Batıkent'te bir evde saklandıklarını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi. Evdeki aramada, Ahmet Toğrul'un üzerinde Selahattin Özcan adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mağdurlar sosyal medya üzerinden örgütlenmişti

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince, şirket sahibi Ahmet Toğrul'a, nitelikli dolandırıcılık suçundan, her bir mağdur için 3'er yıl olmak üzere toplam 657 yıl hapis ve 2 milyon 628 bin lira, eşi Rukiye Toğrul'a ise aynı suçtan 654 yıl hapis cezası ile 2 milyon 624 bin lira adli para cezası verilmişti. Evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla gruplar oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.

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BursaInşaat Firmasının Yöneticisi
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