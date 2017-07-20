Son Dakika: Alanya'da yakalanan suç örgütü üyeleri adliyede

Haber: Mehmet AL

ALANYA'DA Komando askeriyle yapılan eş zamanlı operasyonda Kalaşnikof ve uzun namlulu silahlar ele geçirilirken suç örgütüne üye 1'i kadın 13 kişi bu sabah adliyeye çıkartıldılar.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne komando askeri ile yapılan Alanya merkezli operasyonda, çoğunluğu Mahmutlar olmak üzere ilçe merkezi Konaklı ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 1'i kadın 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konaklı Mahallesinde operasyonda yakalanan şüpheli kadın rahatsızlanması sonucunda çağırılan ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan şüpheli kadın taburcu edilerek Jandarma Karakolu'na götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 1 adet kalaşnikof,1 adet susturuculu dürbünlü uzun namlulu tüfek,1 adet pompalı tüfek, 5 adet av tüfeği, 3 adet tabanca ve silahlara ait mermiler, bilgisayar dokümanı ve cep telefonları ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler, komando askerlerin yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sorgulanmak üzere adliyeye çıkartıldılar.