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Son dakika! Alanya'da 14 tefeci tutuklandı

Alanya Sulh Ceza Mahkemesi, 24 saat süren davanın ardından tefeci zanlıları hakkında kararını verdi. 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 6’sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı

Son dakika! Alanya'da 14 tefeci tutuklandı

Alanya Sulh Ceza Mahkemesi, 24 saat süren davanın ardından tefeci zanlıları hakkında kararını verdi. 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 6’sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı

23 Mart 2018 Cuma 07:20
Son dakika! Alanya'da 14 tefeci tutuklandı
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddia edilen şüpheliler Mustafa K., Musa Y., Cengiz K., Habip D., Abdülkadir T., İhsan G., Mehmet G., Sedat S., Faruk Ç., Hayati Ö., Serkan K., Şahin A., Murat C., İsmail K., Sibel S., Bünyamin D., Ahmet T., Şahin T., Arif İ., Şükrü Y., Arzu C. ve İsmail A., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Arzu C. ve İsmail A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. 
Şüphelilerden Mustafa K., Musa Y., Cengiz K., Habib D., Abdülkadir T., İhsan G., Mehmet G., Sedat S., Faruk Ç., Hayati Ö., Serkan K., Şahin A., Şahin T. ve Arif İ. Alanya Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. 
Murat C., İsmail K., Sibel S., Bünyamin D., Ahmet T. ve Şükrü Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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Son Güncelleme: 24.03.2018 00:08
Anahtar Kelimeler:
TefeciSon DakikaAlanya
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Ali celik 2018-03-23 10:12:02

Yasin emre den Allah razı olsun. Tefecileri bir an önce toplasin.az çok demesin faizin büyüğü küçüğü olmaz.namussuzlar onların yatacak yeri yok...

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kemal 2018-03-23 14:32:59

esas tefecilere kimse dokunmamış parası olan işini götürüyor bu memlekette

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