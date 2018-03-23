Son dakika! Alanya'da 14 tefeci tutuklandı

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddia edilen şüpheliler Mustafa K., Musa Y., Cengiz K., Habip D., Abdülkadir T., İhsan G., Mehmet G., Sedat S., Faruk Ç., Hayati Ö., Serkan K., Şahin A., Murat C., İsmail K., Sibel S., Bünyamin D., Ahmet T., Şahin T., Arif İ., Şükrü Y., Arzu C. ve İsmail A., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Arzu C. ve İsmail A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Mustafa K., Musa Y., Cengiz K., Habib D., Abdülkadir T., İhsan G., Mehmet G., Sedat S., Faruk Ç., Hayati Ö., Serkan K., Şahin A., Şahin T. ve Arif İ. Alanya Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.
Murat C., İsmail K., Sibel S., Bünyamin D., Ahmet T. ve Şükrü Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
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İyi Seyirler.
Yasin emre den Allah razı olsun. Tefecileri bir an önce toplasin.az çok demesin faizin büyüğü küçüğü olmaz.namussuzlar onların yatacak yeri yok...
esas tefecilere kimse dokunmamış parası olan işini götürüyor bu memlekette