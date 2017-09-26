Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.016
DOLAR
3.5356
STERLİN
4.7498
EURO
4.1699
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Son Dakika - Alanya tünelde hız faciası

Alanya’da tünel girişinde bariyerlere çarparak parçalanan otomobilde bulunan 38 yaşındaki Erhan Kandemir kaza yerinde, sürücü 43 yaşındaki Reşat Gürbüz ise hastanede öldü. Ağır yaralanan Mehmet Naci Çindemir’in tedavisi sürüyor

Son Dakika - Alanya tünelde hız faciası

Alanya’da tünel girişinde bariyerlere çarparak parçalanan otomobilde bulunan 38 yaşındaki Erhan Kandemir kaza yerinde, sürücü 43 yaşındaki Reşat Gürbüz ise hastanede öldü. Ağır yaralanan Mehmet Naci Çindemir’in tedavisi sürüyor

26 Eylül 2017 Salı 00:02
İlgili Galeriye Git
banner404

KAZA, Alanya girişindeki tünellerde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne giden Reşat Gürbüz yönetimindeki 06 ZA 119 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tünellerdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin motor bölümü çarptığı bariyerin önünde kalırken, diğer bölümü ise yaklaşık 20 metre uzağa savruldu. Kazada araçta bulunan Erhan Kandemir öldü, sürücü ve Mehmet Naci Gündemir ise ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılardan Reşat Gürbüz’ü Alanya Özel Anadolu, Çindemir’i ise Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Reşat Gürbüz müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Çindemir’in yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazada ölen Erhan Kandemir ile Reşat Gürbüz’ün cesetleri polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga konuldu. Kaza nedeniyle tünel yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

VİDEO İÇİN TIKLAYIN

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 26.09.2017 12:09
Anahtar Kelimeler:
AğırKazaVirajıKorkunç KazaAlanyaTünellerAtarak Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
muzaffer kutlu 2017-09-26 10:06:21

Araç perte çıkmış. Araca yazık olmuş, Milli Servet kaybı ..Bu kadar aşırı hız yapan , bunu da göze almalı kaçınılmaz son ..

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ali Çetin 2017-09-26 10:46:39

Şu tünellere bir önlem alınmalı artık nasıl olacaksa 200 metrede bir tümsekmi olur ne olursa ne zamam motorla geçsem kamyon aşırı hızlı ve üstümüze çıkacak gibi diğer araçlar ona keza birbirini sıkıştıranlar üzerlerine sürenler hepsi tünellerde yaşanıyor önlem olarak en caydırıcı ceplerde 24 saat polis bekleyebilir kim kurala uymazsada cezasını yazsın..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Antalya'da bunalıma giren kişi intihar etti
Antalya'da bunalıma giren kişi intihar etti
Dehşet! Çocuğuna sarılırken başından vurup öldürdüler
Dehşet! Çocuğuna sarılırken başından vurup öldürdüler
Öğrenciyi ’hırsız’ diye teşhir eden okul müdürüne soruşturma
Öğrenciyi ’hırsız’ diye teşhir eden okul müdürüne soruşturma

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim