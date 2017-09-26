Son Dakika - Alanya tünelde hız faciası

KAZA, Alanya girişindeki tünellerde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne giden Reşat Gürbüz yönetimindeki 06 ZA 119 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tünellerdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin motor bölümü çarptığı bariyerin önünde kalırken, diğer bölümü ise yaklaşık 20 metre uzağa savruldu. Kazada araçta bulunan Erhan Kandemir öldü, sürücü ve Mehmet Naci Gündemir ise ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılardan Reşat Gürbüz’ü Alanya Özel Anadolu, Çindemir’i ise Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Reşat Gürbüz müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Çindemir’in yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazada ölen Erhan Kandemir ile Reşat Gürbüz’ün cesetleri polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga konuldu. Kaza nedeniyle tünel yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.
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İyi Seyirler.
Araç perte çıkmış. Araca yazık olmuş, Milli Servet kaybı ..Bu kadar aşırı hız yapan , bunu da göze almalı kaçınılmaz son ..
Şu tünellere bir önlem alınmalı artık nasıl olacaksa 200 metrede bir tümsekmi olur ne olursa ne zamam motorla geçsem kamyon aşırı hızlı ve üstümüze çıkacak gibi diğer araçlar ona keza birbirini sıkıştıranlar üzerlerine sürenler hepsi tünellerde yaşanıyor önlem olarak en caydırıcı ceplerde 24 saat polis bekleyebilir kim kurala uymazsada cezasını yazsın..