Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Gece sütü çocuklarda çürük diş nedeni
Gece sütü çocuklarda çürük diş...
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
Flaş Haber
Demirtaş'ta korkunç cinayet!
Kapat
banner468

Son dakika: Alanya Mahmutlar'da trafik kazası! 1yaralı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Son dakika: Alanya Mahmutlar'da trafik kazası! 1yaralı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:30
Son dakika: Alanya Mahmutlar'da trafik kazası! 1yaralı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre bu sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki Migros mağazası önünde Sevim S.'nin kullandığı 07 LCU 53 plakalı otomobil, İsa Çoban'ın(17) kontrolündeki 07 E 1808 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza,17 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsa Çoban'ın aşırı hızla kavşağı girmesinden dolayı meydana geldi. Kavşakta hızını alamayan motosiklet sürücüsünün otomobilin sol ön kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ehliyeti olmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü İsa Çoban yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yarılı Çoban'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi alınan Çoban'ın çenesinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 04.11.2017 23:36
Anahtar Kelimeler:
AlanyaMahmutlarTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirtaş'ta korkunç cinayet!
Demirtaş'ta korkunç cinayet!
Kilolu diye iş bulamayınca eskort sitelerinde makale yazmaya başlamış
Kilolu diye iş bulamayınca eskort sitelerinde makale yazmaya başlamış
Kurbanlarını kuruyemişle uyutup soyan hırsız, yakalanınca çark etti
Kurbanlarını kuruyemişle uyutup soyan hırsız, yakalanınca çark etti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim