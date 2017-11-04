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Son dakika: Alanya Mahmutlar'da trafik kazası! 1yaralı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Son dakika: Alanya Mahmutlar'da trafik kazası! 1yaralı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:30
Son dakika: Alanya Mahmutlar'da trafik kazası! 1yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre bu sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki Migros mağazası önünde Sevim S.'nin kullandığı 07 LCU 53 plakalı otomobil, İsa Çoban'ın(17) kontrolündeki 07 E 1808 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza,17 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsa Çoban'ın aşırı hızla kavşağı girmesinden dolayı meydana geldi. Kavşakta hızını alamayan motosiklet sürücüsünün otomobilin sol ön kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ehliyeti olmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü İsa Çoban yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Son Güncelleme: 04.11.2017 13:30
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıMahmutlarAlanya
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