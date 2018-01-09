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Son dakika: Alanya'da tacizci imama 27 yıl hapis

Alanya'da cami imamı 2 kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 27 yıl hapis cezasına çaptırıldı

Son dakika: Alanya'da tacizci imama 27 yıl hapis

Alanya'da cami imamı 2 kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 27 yıl hapis cezasına çaptırıldı

09 Ocak 2018 Salı 09:52
Son dakika: Alanya'da tacizci imama 27 yıl hapis
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Mehmet AL
ALANYA'DA 7 ay önce küçük yaştaki 3 kız çocuğuna cinsel istismar suçlarından tutuklu yargılanan Feridun Ç. dün 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında '2 kız çocuğuna cinsel istismar' suçundan toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
OLAYIN GECMİŞİ
14 Temmuz tarihinde Alanya'nın Hal Camii'nde görevli imam Feridun Ç., küçük yaştaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanıp Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Cami imamlarına yönelik her istismar suçlamaların ardından olduğu gibi imamın ailesi ve Alanya Müftülüğü bir komplo yapıldığını öne sürmüştü.
MÜFTÜLÜK AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ
Çocuklara yönelik cinsel istismar olayının ardından Yeni Alanya Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Alanya Müftüsü Mustafa Topal, "Hocamızın başına böyle bir talihsizlik geldi. Dün akşam üzeri gözaltına alındı. Biz de takip ediyoruz, ancak böyle bir şeyin yaşanmış olduğuna ihtimal vermek istemiyoruz. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı olduğuna inandığımız bir durum" değerlendirmesinde bulundu.
İMAMIN AİLESİ: ELİMİZDE SES KAYITLARI VAR. PARA İSTEDİLER
İmam Feridun Ç.'nin ailesi ise, Feridun Ç.'yi şikayet eden ailenin para istediğini öne sürdü. Savcılığa bu yönde ihbarda bulunduklarını iddia eden imamın arkadaşları da "Böyle bir olayın olmadığı yakında ortaya çıkacaktır. Ailenin imamdan para istediğine dair ses kaydını da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduk" dediler.

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