Son dakika: Alanya'da korkutan yangın!

EDİNİLEN bilgiye göre yangın Şekerhane Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi, Besimağa Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katında çıktı. Güçlü Turizm tarafından lojman olarak kullanıldığı öğrenilen apartmanda çıkan yangın mahalle sakinlerinin korku ve panik yaşamasına sebep oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangının sebebi ise henüz belirlenemedi. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.