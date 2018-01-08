Son dakika: Alanya'da korkutan tüp patlaması!

YENİ Alanya’nın edindiği ilk bilgilere yöre yangın Şekerhane Mahallesi, Besimağa Sokak üzerinde bulunan bir apartmanının 5’inci katında çıktı. İddiaya göre mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın mahalle sakinlerinin korku ve panik yaşamasına neden oldu. Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Aytıntılar geliyor...
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