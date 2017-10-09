Son dakika! Alanya'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

MEHMET AL

EDİNİLEN bilgiye göre feci kaza, D400 Karayolu'nun Demirtaş Mahallesi etabında meydana geldi. Seyir halinde olan İbrahim M. yönetimindeki 07 C 32545 plakalı öğrenci servisine, Necmettin Ş. idaresindeki 07 CMD 43 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Necmettin Ş'nin yanında oturan eşi Nuray Şirin olay yerinde can verdi. Necmettin Ş, servis şoförü İbrahim M. ve servis aracında bulunan 7 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen çok sayıda ambulans ile ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çeşitli özel hastanelere kaldırıldılar. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.