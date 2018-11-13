Son dakika - Alanya'da çevreyolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Alanya Çevreyolu'nun Küçükhasbahçe Mahallesi etabında meydana geldi. Keykubat Bulvarı üzerinde hareket halinde olan Kartal marka otomobil, önüne çıkan yayaya çarpmamak için frene basıp, direksiyonu kırınca orta refüje çıkıp direğe çarptı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 3 araç da duramayarak birbirine girdi.

Kaza sonucu, Kartal marka otomobilde bulunan anne ve baba ile iki çocukları yaralandı. Yaralılar ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, birbirine giren 3 araçta da maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 20:20