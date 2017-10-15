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Son dakika: Alanya'da avukatın evine silahlı baskın

Alanya'da çantacılık yapan esnaf, avukatın evini basarak iki şarjör mermi boşalttı

Son dakika: Alanya'da avukatın evine silahlı baskın

Alanya'da çantacılık yapan esnaf, avukatın evini basarak iki şarjör mermi boşalttı

15 Ekim 2017 Pazar 11:14
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YENİ Alanya'nın edindiği bilgiye göre olay dün gece Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Hüsnü Sert'in ailesiyle birlikte yaşadığı evi tespit eden esnaf Şakir Ç. kapısı açık bırakılan binaya girdi. Avukatın dairesine giden Şakir Ç. kapı kilidini silahla ateş ederek parçaladı ve eve girdi. Evde bulunan avukat Hüsnü Sert, annesi ve kardeşi Emre Sert olayın şokunu yaşarken, Şakir Ç. evde rastgele ateş etmeye başladı. Evdeki üç kişi bir odaya saklanırken, Şakir Ç. iki şarjör mermiyi eve boşalttı. Yeni Alanya'nın edindiği bilgiye göre, Avukat Hüsnü Sert ve kardeşi Emre Sert, silahının bir ara tutukluk yapmasını fırsat bilerek Şakir Ç'yi etkisiz hale getirdiler. Polise teslim edilen zanlının, daha önce de Hüsnü Sert'in bir arkadaşını silahla tehdit edip, ayağının yanına ateş ettiği için gözaltına alınıp serbest bırakıldığı bildirildi. Husumetin avukat Hüsnü Sert'in haciz işlemi yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli Şakir Ç. Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

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Son Güncelleme: 15.10.2017 15:19
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AlanyaAvukata Ev BaskınıSilahlı SaldırıEmre SertHüsnü SertAvukat Hüsnü Sert
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