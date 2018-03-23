Son dakika! Alanya'da 14 tefeci tutuklandı

ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre konuya ilişkin yaptığı açıkama şöyle; Cumhuriyet Başsavcılığımızca Tefeci lik suçundan yürütülmekte olan soruşturmada bu hafta gözaltına alınan 22 kişiden toplam 14 kişininin Tutuklanmasına 6 kişinin adli kontrol altına alınmasına Alanya Sulh Ceza Mahkemesince karar verilmiştir. 2 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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