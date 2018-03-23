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Son dakika! Alanya'da 14 tefeci tutuklandı

Alanya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Son dakika! Alanya'da 14 tefeci tutuklandı

Alanya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı

23 Mart 2018 Cuma 07:20
Son dakika! Alanya'da 14 tefeci tutuklandı
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre konuya ilişkin yaptığı açıkama şöyle;
Cumhuriyet Başsavcılığımızca Tefecilik suçundan yürütülmekte olan soruşturmada bu hafta gözaltına alınan 22 kişiden toplam 14 kişininin Tutuklanmasına 6 kişinin adli kontrol altına alınmasına Alanya Sulh Ceza Mahkemesince karar verilmiştir. 2 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son Güncelleme: 23.03.2018 07:35
Anahtar Kelimeler:
TefeciSon DakikaAlanya
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