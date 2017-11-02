Son dakika: Alanya Cezaevi'nden firar iddiası 

ALANYA Yatçılar ve Gezi Tekneleri Kooperatifi eski Başkanı olan, 2011 yılında avukatı Hakan G'yi ofisinde kurşunladığı için tutuklanan Şükrü S.'nin, önceki gece Alanya L Tipi Cezaevi'nden firar ettiği ileri sürüldü. Şükrü S'nin hücre cezası ve normal koğuşların ardından cezaevinin açık bölümüne alındığı, cezasının kısa süre sonra sona erecek oluşu nedeniyle firarının şaşkınlık yarattığı iddia edildi. Yerel medyada haber olan bu firar iddiası, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından henüz doğrulanmadı.