Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112661
ALTIN
156.770
DOLAR
3.8159
STERLİN
4.9980
EURO
4.4446
Zeytinin kahvesi üretildi!
Zeytinin kahvesi üretildi!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Tırnağınızın şekline göre şüphelenmeniz gereken hastalıklar
Tırnağınızda dikey çizgiler varsa dikkat!
banner468

Son dakika: Alanya Cezaevi'nden firar iddiası 

Avukat Hakan G'yi vurduğu için hüküm giyen Şükrü S'nin Alanya L Tipi Cezaevi'nden kaçtığı iddia edildi

Son dakika: Alanya Cezaevi'nden firar iddiası 

Avukat Hakan G'yi vurduğu için hüküm giyen Şükrü S'nin Alanya L Tipi Cezaevi'nden kaçtığı iddia edildi

02 Kasım 2017 Perşembe 17:13
Son dakika: Alanya Cezaevi'nden firar iddiası 
banner404

ALANYA Yatçılar ve Gezi Tekneleri Kooperatifi eski Başkanı olan, 2011 yılında avukatı Hakan G'yi ofisinde kurşunladığı için tutuklanan Şükrü S.'nin, önceki gece Alanya L Tipi Cezaevi'nden firar ettiği ileri sürüldü. Şükrü S'nin hücre cezası ve normal koğuşların ardından cezaevinin açık bölümüne alındığı, cezasının kısa süre sonra sona erecek oluşu nedeniyle firarının şaşkınlık yarattığı iddia edildi. Yerel medyada haber olan bu firar iddiası, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından henüz doğrulanmadı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.11.2017 17:36
Anahtar Kelimeler:
AlanyaCezaevi Firarisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da durdurulan şüpheli araçtan cezaevi firarisi çıktı
Alanya'da durdurulan şüpheli araçtan cezaevi firarisi çıktı
Karı-kocadan iğrenç şantaj... Barda tanışıp eve getiriyorlardı
Karı-kocadan iğrenç şantaj... Barda tanışıp eve getiriyorlardı
Kadıköy'de binlerce kişi varken tecavüz etmişti! Cezası belli oldu
Kadıköy'de binlerce kişi varken tecavüz etmişti! Cezası belli oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim