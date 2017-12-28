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Son dakika: Adliyedeki şok görüntülerin ardından flaş gelişme!

Adana Adliyesi’nde bir polis memurunun çocuk bekleme odasında çocuk şüphelileri dövdüğü iddiasıyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi

Son dakika: Adliyedeki şok görüntülerin ardından flaş gelişme!

Adana Adliyesi’nde bir polis memurunun çocuk bekleme odasında çocuk şüphelileri dövdüğü iddiasıyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi

28 Aralık 2017 Perşembe 10:40
Son dakika: Adliyedeki şok görüntülerin ardından flaş gelişme!
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ADANA Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ulusal kanallarda ve bazı internet sitelerinde, Adana Adliyesi koridorunda bir polis memurunun iki çocuğa tokat attığı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatılarak, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu dün, Adana Adliyesinde çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunmuş, olay anının yer aldığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtilen görüntüleri de delil olarak sunmuştu.

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