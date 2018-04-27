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Son dakika! 4 terörist kıstırıldı

Terör örgütü PKK üyesi 4 terörist, 11 Ağustos 2017’de Trabzon Maçka’da Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ü şehit etmişti. O teröristler Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında kıstırıldı

Son dakika! 4 terörist kıstırıldı

Terör örgütü PKK üyesi 4 terörist, 11 Ağustos 2017’de Trabzon Maçka’da Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ü şehit etmişti. O teröristler Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında kıstırıldı

27 Nisan 2018 Cuma 08:14
Son dakika! 4 terörist kıstırıldı
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GÜMÜŞHANE’nin Kürtün İlçesi Özkürtün Beldesi Sis Çayırı kırsalında 5 Nisan’da çıkan çatışmanın ardından kıstırılan 4 teröristin kaçabilmesi için yeni bir terörist grubun daha bölgeye ulaşmaya çalıştığı tespit edildi.

Terör örgütü PKK mensubu sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ üyesi 4 terörist, 11 Ağustos 2017’de Trabzon Maçka’da Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ü şehit etmişti. Saldırının ardından kaçan terörist grup, Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi kırsalında ortaya çıktı. 5 Nisan’da yaşanan çatışma sonrası 4 terörist kaçtı. 1 teröristin yaralandığı belirlenirken, 11 noktada yaralı teröristin kan izleri saptandı.

KAÇMAK İÇİN YARDIM İSTEDİLER

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Kürtün kırsalında kıstırılan terörist grubun bölgeden çıkmak için örgütten yardım istediği tespit edildi. PKK’nın da 4 teröristin kaçışını sağlamak için bölgeye başka bir grubu göndermeye çalıştığı belirlendi. Yeni terörist grubun mayınlı, bombalı, pusu veya taciz ateşi şeklinde saldırı yapmayı planladığı, istihbarat birimleri tarafından deşifre edildi.

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Son Güncelleme: 27.04.2018 06:16
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhanenin Kürtün Ilçesi KırsalıTerör örgütü PKK üyesi 4 Terörist
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