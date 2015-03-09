OLAY , dün sabah Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi 1168 Sokak üzerinde meydana geldi. İdddiaya göre saat 04.00 sıralarında Yıldız’ın annesi ve yeğeniyle birlikte kaldığı gecekondunun kapısı çalındı. Kapı sesiyle yatağından kalkan Özgür Yıldız’ı, karşısındaki kişi konuşmak için dışarı çağırdı. Evden çıktıktan kısa süre sonra "Ağabey yardım et" diye çığlık atan Yıldız, sokakta kanlar içinde bulundu.

Kardeşinin bağırması üzerine sokağa fırlayan Neşet Yıldız ile oğlu Can Yıldız, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiden sonra yakınları tarafından cenazesi alınan Yıldız, önce evine götürüldü. Koah hastası yatalak annesi Sümbül Yıldız’ın son vedasını yapmasının ardından cenaze, Doğuyaka Mahallesi’ndeki Zeytinköy mezarlığında toprağa verildi.

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