Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sokakta kanlar içinde bulundu

Antalya’da sık sık uyuşturucu operasyonlarının yapıldığı Zeytinköy Yeşildere Mahallesi’nde sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yatağından kaldırılıp sokağa çıkarılan 32 yaşındaki Özgür Yıldız, bıçaklanarak öldürüldü

Sokakta kanlar içinde bulundu

Antalya’da sık sık uyuşturucu operasyonlarının yapıldığı Zeytinköy Yeşildere Mahallesi’nde sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yatağından kaldırılıp sokağa çıkarılan 32 yaşındaki Özgür Yıldız, bıçaklanarak öldürüldü

09 Mart 2015 Pazartesi 15:08
Sokakta kanlar içinde bulundu
banner404
OLAY, dün sabah Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi 1168 Sokak üzerinde meydana geldi. İdddiaya göre saat 04.00 sıralarında  Yıldız’ın annesi ve yeğeniyle birlikte kaldığı gecekondunun kapısı çalındı. Kapı sesiyle yatağından kalkan Özgür Yıldız’ı,  karşısındaki kişi konuşmak için dışarı çağırdı. Evden çıktıktan kısa süre sonra "Ağabey yardım et" diye çığlık atan Yıldız, sokakta kanlar içinde bulundu.  
Kardeşinin bağırması üzerine sokağa fırlayan Neşet Yıldız ile oğlu Can Yıldız, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiden sonra yakınları tarafından cenazesi alınan Yıldız, önce evine götürüldü. Koah hastası yatalak annesi Sümbül Yıldız’ın son vedasını yapmasının ardından cenaze, Doğuyaka Mahallesi’ndeki Zeytinköy mezarlığında toprağa verildi. 
CİNAYETİ 3 KİŞİ İŞLEMİŞ OLABİLİR’
Kardeşini kanlar içinde bulduğunu söyleyen Neşet Yıldız, "Kardeşimi evden dışarı çıkarıp bıçaklıyorlar. Bu canilerin yakalanmasını istiyoruz" dedi. Özgür Yıldız’ın dayısı Ali Büyüktosun ise yeğeninin feryadıyla sokağa fırladıklarını belirterek, "Sokağa çıkınca yeğenim ’Dayı beni kurtar’ diye bağırıyordu. Hemen 155’i aradık. Üç polis ekibi geldi. Ama ambulans yoktu. Ambulas gecikince mahalleliyle polis arasında arbede çıktı. Polis biber gazı sıktı" dedi. Yeğeninin kimler tarafından neden bıçaklandığını bilmediklerini de söyleyen Büyüktosun, bu olayın uyuşturucudan kaynaklandığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyledi.   Cinayetin neden ve kimler tarafından işlendiğini tespit etmenin polisin görevi olduğunu belirten Bülüktosun, cinayetin üç kişi tarafından işlenmiş olabileceğini söyledi. Büyüktosun, "Benim evimin arkasından sabaha karşı üç kişi geçiyor, ikisi yolun bir tarafında beklerken, diğeri Özgür Yıldız’ı evinden çağırıp yola çıkartıyor. Bunları benim oğlum görüyor. Emniyetten bizim isteğimiz bu kişilerin bulunup adalete teslim edilmesi" dedi. Özgür Yıldız’ın diğer dayısı Menderes Büyüktosun da yeğeninin sesiyle yatağından fırlayıp sokağa koştuğunu söyledi. Kanlar içinde gördükleri yeğenini kurtarmak için büyük çaba sarfettiklerin anlatan Büyüktosun, "Özgür Yıldız’ı bir kişi yatağından kaldırıyor, sonra da sokakta kendilerini bekleyen iki kişinin yanına gidiyorlar. Söylentiye göre orada yeğenim bıçaklanıyor. Bunu kim neden yaptı bilmiyoruz. Bu olayın uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu sanmıyoruz" dedi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nden, ambulansın olay yerine geç intikal ettiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 112’ye yapılan çağrıyla olay yerine intikal süresinin toplamının 10 dakika olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 09.03.2015 14:20
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAsayişMuratpaşaCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim