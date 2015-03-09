09 Mart 2015 Pazartesi 15:08
OLAY, dün sabah Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi 1168 Sokak üzerinde meydana geldi. İdddiaya göre saat 04.00 sıralarında Yıldız’ın annesi ve yeğeniyle birlikte kaldığı gecekondunun kapısı çalındı. Kapı sesiyle yatağından kalkan Özgür Yıldız’ı, karşısındaki kişi konuşmak için dışarı çağırdı. Evden çıktıktan kısa süre sonra "Ağabey yardım et" diye çığlık atan Yıldız, sokakta kanlar içinde bulundu.
Kardeşinin bağırması üzerine sokağa fırlayan Neşet Yıldız ile oğlu Can Yıldız, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yaşamını yitirdi. Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiden sonra yakınları tarafından cenazesi alınan Yıldız, önce evine götürüldü. Koah hastası yatalak annesi Sümbül Yıldız’ın son vedasını yapmasının ardından cenaze, Doğuyaka Mahallesi’ndeki Zeytinköy mezarlığında toprağa verildi.
’CİNAYETİ 3 KİŞİ İŞLEMİŞ OLABİLİR’
Kardeşini kanlar içinde bulduğunu söyleyen Neşet Yıldız, "Kardeşimi evden dışarı çıkarıp bıçaklıyorlar. Bu canilerin yakalanmasını istiyoruz" dedi. Özgür Yıldız’ın dayısı Ali Büyüktosun ise yeğeninin feryadıyla sokağa fırladıklarını belirterek, "Sokağa çıkınca yeğenim ’Dayı beni kurtar’ diye bağırıyordu. Hemen 155’i aradık. Üç polis ekibi geldi. Ama ambulans yoktu. Ambulas gecikince mahalleliyle polis arasında arbede çıktı. Polis biber gazı sıktı" dedi. Yeğeninin kimler tarafından neden bıçaklandığını bilmediklerini de söyleyen Büyüktosun, bu olayın uyuşturucudan kaynaklandığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyledi. Cinayetin neden ve kimler tarafından işlendiğini tespit etmenin polisin görevi olduğunu belirten Bülüktosun, cinayetin üç kişi tarafından işlenmiş olabileceğini söyledi. Büyüktosun, "Benim evimin arkasından sabaha karşı üç kişi geçiyor, ikisi yolun bir tarafında beklerken, diğeri Özgür Yıldız’ı evinden çağırıp yola çıkartıyor. Bunları benim oğlum görüyor. Emniyetten bizim isteğimiz bu kişilerin bulunup adalete teslim edilmesi" dedi. Özgür Yıldız’ın diğer dayısı Menderes Büyüktosun da yeğeninin sesiyle yatağından fırlayıp sokağa koştuğunu söyledi. Kanlar içinde gördükleri yeğenini kurtarmak için büyük çaba sarfettiklerin anlatan Büyüktosun, "Özgür Yıldız’ı bir kişi yatağından kaldırıyor, sonra da sokakta kendilerini bekleyen iki kişinin yanına gidiyorlar. Söylentiye göre orada yeğenim bıçaklanıyor. Bunu kim neden yaptı bilmiyoruz. Bu olayın uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu sanmıyoruz" dedi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nden, ambulansın olay yerine geç intikal ettiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 112’ye yapılan çağrıyla olay yerine intikal süresinin toplamının 10 dakika olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 14:20