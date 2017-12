Sokakta dehşet! Arkadaşlarını vuran Iraklıyı öldüresiye dövdüler

İSTANBUL Fatih'te tartıştığı bir kafenin garsonunu kolundan vurarak kaçan Irak uyruklu saldırgan, kafenin diğer garsonları tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sopalarla ölümüne dövüldü.

AN BE AN KAYDETTİ

Dayak anları yoldan geçen bir vatandaş tarafından an be an görüntülendi.

Kaynak: Habertürk