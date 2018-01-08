Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 8 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 8 Ocak 2018 Pazartesi
8 Ocak Günlük Burç Yorumu
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği kaldırdı
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği...
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...

Sokakta akılalmaz olay! Silahla kovaladığı genç kız emlakçıya sığınınca...

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 22 yaşındaki Murat K., kovaladığı kızın sığındığı iş yeri sahibi 55 yaşındaki Basri Akkuş'u tüfekle başından vurarak öldürdü. Ardından yalvarmalarına rağmen ateş açtığı genç kızı da başından yaralanan Murat K. ile beraberindeki kişi, yaya olarak kaçtı

Sokakta akılalmaz olay! Silahla kovaladığı genç kız emlakçıya sığınınca...

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 22 yaşındaki Murat K., kovaladığı kızın sığındığı iş yeri sahibi 55 yaşındaki Basri Akkuş'u tüfekle başından vurarak öldürdü. Ardından yalvarmalarına rağmen ateş açtığı genç kızı da başından yaralanan Murat K. ile beraberindeki kişi, yaya olarak kaçtı

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:11
Sokakta akılalmaz olay! Silahla kovaladığı genç kız emlakçıya sığınınca...
banner404

OLAY dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye S., henüz bilinmeyen nedenle kendisini kovalayan Murat K. ve O.G.K.'den kaçarak, eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya sığındı. İş yeri sahibi Basri Akkuş'tan yardım isteyen Rukiye S.nin peşinden içeri giren Murat K., iddiaya göre kendisine engel olmaya çalışan Basri Akkuş'un başına pompalı tüfekle ateş etti. Akkuş, kanlar içerisinde yere yığılırken ardından Rukiye S.'nin başına doğru da ateş eden saldırgan, beraberindeki O.G.K. ile koşarak olay yerinden kaçtı. Murat K.'nin takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş'un iş yeri önünde park halindeki aracının lastiğini de ateş ederek patlattı.

İŞ YERİ SAHİBİ ÖLDÜ

Olayın duyulmasının ardından iş yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede Basri Akkuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akkuş'un cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlk müdahalesi yapılan ve başının sol tarafından yaralandığı belirlenen Rukiye S. ise ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Rukiye S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüphelilerden O.G.K.'yi Isparta kent merkezinde saat 21.00 sıralarında yakaladı. Kaçan şüphelilerden Murat K. de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kadın CinayetleriKadına şiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dehşet! Kovaladığı kızın sığındığı emlakçıyı öldürüp kızı başından vurdu
Dehşet! Kovaladığı kızın sığındığı emlakçıyı öldürüp kızı başından vurdu
Alanya Seyir Terası'nda pompalı tüfek saldırısı: 1 yaralı
Alanya Seyir Terası'nda pompalı tüfek saldırısı: 1 yaralı
Caminin bilgisayarını fotoğraf paylaştıktan sonra çaldı
Caminin bilgisayarını fotoğraf paylaştıktan sonra çaldı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim