Sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahların kullanıldığı kavgada İ. İ. ile S. K, vücutlarına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan İ. İ. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, S.K. da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan S. K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde inceleme yaparken, polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.