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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Şok ölüm! 9. kattan yere çakıldı

Manavgat ilçesinde kendisini telefonla arayıp aşağıda beklediğini söyleyen arkadaşına 'üzerimi değiştirip geliyorum' diyen adam 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. 

Şok ölüm! 9. kattan yere çakıldı

Manavgat ilçesinde kendisini telefonla arayıp aşağıda beklediğini söyleyen arkadaşına 'üzerimi değiştirip geliyorum' diyen adam 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. 

12 Nisan 2018 Perşembe 11:19
Şok ölüm! 9. kattan yere çakıldı
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OLAY Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salkımevler sitesinde annesi, babası ve oğluyla birlikte oturan Nevzat D, 15 gün önce ayrıldığı işyerinden gelen ve telefonla kendisini arayan arkadaşına üzerini değiştirerek aşağıya ineceğini söyledi. Nevzat D. bir süre sonra 9'uncu kattan, blok girişinde kaldırımda bekleyen arkadaşının 2-3 metre ilerisine beton zemine düştü. Neye uğradığını anlayamayan arkadaşı ve site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekibi, Nevzat D.'yi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Nevzat D., Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nevzat D.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
Eşinden geçtiğimiz yıl ayrılan, annesi, babası ve oğluyla birlikte Salkımevler sitesinde ikamet eden Nevzat D.'nin Side’de bir araç kiralama firmasında müdür olduğu, 15 gün önce işyeriyle yaşadığı sorun nedeniyle işten ayrıldığı bildirildi. 
Ayrıldığı işyeri tarafından zimmetine para geçirmekle suçlandığı iddia edilen Nevzat D.'nin bunu gururuna yediremeyerek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. 

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatSalkımevler
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