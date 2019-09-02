Şok intihar! Alanya'da 59 yaşında bir kişi canına kıymak istedi

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, olay bu gün öğle saatlerinde Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Apartmanın 4.ncü katından atlaması sonucunda aşağıda bulunan dükkan korkuluklarına çarptıktan sonra beton zemine düştü. Ağır yaralanan 59 yaşındaki Ünal T. öevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri şahsı tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ünal T, psikolojik sorunları nedeni ile intihar ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.