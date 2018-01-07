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Şok eden olay! 71 kilo Eroinin sorumlusu öyle biri çıktı ki

Van’da polis, uyuşturucu kaçakçılarına ağır bir darbe daha vurdu. Bir evde yapılan baskında 71 kilo eroin ele geçirildi. Eroinle ilgili olarak gözaltına alınan iki kardeşten birinin Van’daki bir ilköğretim okulunda hizmetli olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor

Şok eden olay! 71 kilo Eroinin sorumlusu öyle biri çıktı ki

Van’da polis, uyuşturucu kaçakçılarına ağır bir darbe daha vurdu. Bir evde yapılan baskında 71 kilo eroin ele geçirildi. Eroinle ilgili olarak gözaltına alınan iki kardeşten birinin Van’daki bir ilköğretim okulunda hizmetli olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor

07 Ocak 2018 Pazar 09:28
Şok eden olay! 71 kilo Eroinin sorumlusu öyle biri çıktı ki
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MESLEĞİ ŞOK ETTİ

Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik ekipleri son operasyonlarını Hafiziye mahallesindeki bir eve yaptı. Operasyonda 140 paket halinde, 71 kilo 377 gram eroin ele geçirildi.  Eroin ile ilgili 2 kardeş gözaltına alındı. Polis yaptığı araştırmada şüphelilerden M.D’nin (45) Van’daki ilköğretim okulunda hizmetli (işçi) olduğunu belirledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta uyuşturucuyla mücadele konusunda konuşurken, özellikle okullar çevresinde faaliyet gösteren zehir tacirlerine yönelik çeşitli eleştiriler de alan sert bir açıklama yapmıştı.  Satıcılarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Milliyet

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Anahtar Kelimeler:
VanUyuşturucu
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