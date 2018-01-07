Şok eden olay! 71 kilo Eroinin sorumlusu öyle biri çıktı ki

Van’da polis, uyuşturucu kaçakçılarına ağır bir darbe daha vurdu. Bir evde yapılan baskında 71 kilo eroin ele geçirildi. Eroinle ilgili olarak gözaltına alınan iki kardeşten birinin Van’daki bir ilköğretim okulunda hizmetli olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor