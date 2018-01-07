Şok eden olay! 71 kilo Eroinin sorumlusu öyle biri çıktı ki

MESLEĞİ ŞOK ETTİ
Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik ekipleri son operasyonlarını Hafiziye mahallesindeki bir eve yaptı. Operasyonda 140 paket halinde, 71 kilo 377 gram eroin ele geçirildi. Eroin ile ilgili 2 kardeş gözaltına alındı. Polis yaptığı araştırmada şüphelilerden M.D’nin (45) Van’daki ilköğretim okulunda hizmetli (işçi) olduğunu belirledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta uyuşturucuyla mücadele konusunda konuşurken, özellikle okullar çevresinde faaliyet gösteren zehir tacirlerine yönelik çeşitli eleştiriler de alan sert bir açıklama yapmıştı. Satıcılarla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Milliyet
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.