Şok eden görüntü! Alanya’da uyuşturucu baskını yapılan evde yüzlerce sikke çıktı

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik ilçede yürütülen çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışma kapsamında aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Konaklı Mahallesi’nde Ayşe A. ve Murat A.’nın ikametine baskın düzenlediler. Gerçekleştirilen operasyonda 9 adet suboxsone hap, üç adet sentetik uyuşturucu hap, uyuştururcu kullanma aparatı, 785 adet sikke olduğu değerlendirilen obje ile bir miktar para ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.