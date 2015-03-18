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Şok! Anne ile kızı meğer...

Otoyol kenarında bulunan iki kadını öldürdüğü iddia edilen işadamı H.B.’nin kaçarken 5 çocuğunu da yanında götürdüğü ortaya çıktı

Şok! Anne ile kızı meğer...

Otoyol kenarında bulunan iki kadını öldürdüğü iddia edilen işadamı H.B.’nin kaçarken 5 çocuğunu da yanında götürdüğü ortaya çıktı

18 Mart 2015 Çarşamba 07:56
Şok! Anne ile kızı meğer...
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OTOYOL kenarında bulunan iki kadını öldürdüğü iddia edilen işadamı H.B.’nin kaçarken 5 çocuğunu da yanında götürdüğü ortaya çıktı.
İşadamı H.B.’nin toplam değeri 10 milyon lira olan mal varlığının bulunduğu, eşine pay vermemek için mallarını boşanma davasında tanıklık yapanların ve yakınlarının üzerine devrettiği, kayıtlarda üzerinde herhangi bir şey gözükmediği de ortaya çıktı. Cinayet bürosu ekipleri, öldürülen Semire Balık ile katil zanlısı eşi H.B.’nin boşanma ve mal paylaşımı dosyalarını da inceledi. Yapılan incelemede, mahkemece yapılan araştırmada H.B.’nin İstanbul, Adana, Mersin, Mardin, Cizre’de 20’nin üzerinde müstakil ev ve apartman dairesi, Adana’da 1 petrol istasyonu, Mersin ve Adana’da oto kiralama işyeri, Adana’da 3 galerisi, yine depoları ve çok sayıda arsasının olduğu tespit edildi. Bu malların şimdiki fiyatının 10 milyon lirayı aşkın olduğu belirtildi.
Öldürülen Semire Balık’ın da 25 yıl evli kaldığı ve zorla kendisinden boşanmasını isteyen kocası H.B.’den bu malların yarısını ısrarla istediği bilgisine ulaşıldı. H.B.’nin öldürdüğü eski eşi Semire’yi mal paylaşımından vazgeçirmek için oğlu A.B.’ye 3 kez kaçırttığı da ortaya çıktı. Katil zanlısı baba oğulun, Suriye’ye kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları uyarıldı. Olay sonrası zanlılara yardım ettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 06:58
Anahtar Kelimeler:
Mal PaylaşımıMalAnne Ve Kızı
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