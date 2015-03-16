Sobadan yine ölüm sızdı

ALINAN bilgiye göre, Gölcük’e bağlı Nimetiye köyünde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden emekli Çetin Uzuner (66) ile Aysel Uzuner’den (47) bir süredir haber alamayan komşuları evi kontrol etmek istedi. Çift, kapıyı açmayınca kapıdaki camı kırarak içeri giren komşular, Uzuner çiftini hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, çiftin karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdiği belirendi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri evde incelemelerde bulundu. Acı haberi alan Uzuner çiftinin yakınları da evin önüne gelerek beklemeye başladı. Evde yapılan incelemelerin ardından Uzuner çiftinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Yaşamını yitiren Çetin Uzuner’in sağır ve dilsiz olduğu öğrenildi. Hastane morgunda yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek olan Uzuner çiftinin cenazeleri Nimetiye Köy Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.