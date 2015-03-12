Soba yine can aldı

12 Mart 2015 Perşembe 14:31
FATİH Mahallesi'nde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Eşe Edikyakan'ı gece komşuları ziyarete etti. Bazı komşuları ziyaretin ardından evine dönerken, Elif Topsoy ile Esme Kıskaç ise geceyi Edikyakan ile birlikte geçirdi. Sabah saatlerinde kadınlara ulaşamayan komşuları gittikleri Edikyakan'ın kapısını açan olmayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri girdikleri evde 3 kadını hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede karbon monoksit gazından zehirlendiği saptanan Elif Topsoy'un öldüğü belirlenirken, Eşe Edikyakan ile Esme Kıskaç ise ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, hayati tehlikeleri bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ölümüyle yakınlarını ve komşularını yasa boğan Elif Topsoy'un cesedi ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.
Kaynak: Ahmet KORKMAZ / GÖLBAŞI (Adıyaman) (DHA)
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Son Güncelleme: 12.03.2015 13:32