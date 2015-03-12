Skandal tacizde sıcak gelişme!

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Elazığ'da öğrenci yurdunda taciz iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. 3 müfettiş görevlendirilerek soruşturma yürütülmektedir, tüm personel açığa alındı.

TÜM PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen iddialara ilişkin soruşturmaların yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da 3 müfettiş görevlendirilerek soruşturma yürütülmektedir. Ayrıca yürütülen soruşturmanın selameti ve iddiaların objektif değerlendirilebilmesi amacıyla kuruluş müdürü ve haberde ismi geçen tüm personel açığa alınmıştır" denildi.