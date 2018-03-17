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Skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

YPG saflarında Türk askerine karşı girdiği çatışmada öldürülen teröristler için Bağcılar'da anma töreni düzenlendi

Skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

YPG saflarında Türk askerine karşı girdiği çatışmada öldürülen teröristler için Bağcılar'da anma töreni düzenlendi

17 Mart 2018 Cumartesi 20:17
Skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar
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ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında; Afrin'i terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarmak için operasyonlarına devam eden Mehmetçik, bölgede hain tuzaklar kuran teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi.

TERÖRİSTLERE NEFES YOK

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre; harekatın ilk gününden bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 567'ye yükseldi.

BAĞCILAR'DA TERÖR YUVASI

Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülürken, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde terör yandaşları bir araya geldi.

bağcılar terorist

Afrin'de öldürülen teröristler için anma töreni düzenleyen örgüt yandaşları, salona teröristbaşı Abdullah Öcalan ve diğer teröristlerin fotoğraflarını da astı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan bu görüntülerin ardından savcılar harekete geçti ve konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:16
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SkandalTeröristYPGZEYTİN Dalı Harekatı
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