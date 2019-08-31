Sırp turist balayına geldiği Alanya'da intihar etti!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Balayı için Sırbistan'dan Alanya'ya gelen yeni evli çift otelde konakladıkları sırada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı Sırp erkek turist Samir Tuzınac(35) otel odasının balkonundan aşağı kendini bırakarak beton zemine düştü. Otel görevlileri tarafından çağırılan 112 Acil Servis ile Alanya'da bulunan özel bir hastaneye götürülen Tuzınaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.