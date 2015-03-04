Şırnak’ta 7 PKK’lı teslim oldu

04 Mart 2015 Çarşamba 08:45
ŞIRNAK Valiliği, 7 PKK mensubunun örgütten kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı Emniyet Amirliği'ne teslim olduğunu duyurdu.21 Mart 2013 ile 3 Mart 2015 tarihleri arasında örgüt içerisinde faaliyet yürütürken örgütten kaçarak teslim olan şahıslardan polis sorumluluk bölgesinde 25, jandarma sorumluluk bölgesinde 58, Habur Kara Hudut Kapısı Emniyet Amirliği’ne 505, olmak üzere toplamda 588 PKK’lının güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.Teslim olan PKK’lılar ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca teslim olan 7 PKK mensuplarından 1 kişinin bayan olduğu ve 2 kişinin ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.
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Son Güncelleme: 04.03.2015 07:47