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22 Mart Günlük Burç Yorumu

Sır ölümü çözecek ifade! Kardeş konuştu

İzmir'in Buca ilçesinde 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden iki çocuk annesi Zuhal Öcal'ın ölümünün ardından polis, erkek arkadaşı H.İ.G'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya ev hapsi verildi. H.İ.G'nin gözaltına alındığı saatlerde konuşan Öcal'ın kız kardeşi Damla Öcal ise, "Adalet yerini bulacak. Ablam hayat dolu bir insandı. O caninin yapmış olabileceğini düşünüyorum" dedi

Sır ölümü çözecek ifade! Kardeş konuştu

İzmir'in Buca ilçesinde 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden iki çocuk annesi Zuhal Öcal'ın ölümünün ardından polis, erkek arkadaşı H.İ.G'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya ev hapsi verildi. H.İ.G'nin gözaltına alındığı saatlerde konuşan Öcal'ın kız kardeşi Damla Öcal ise, "Adalet yerini bulacak. Ablam hayat dolu bir insandı. O caninin yapmış olabileceğini düşünüyorum" dedi

22 Mart 2018 Perşembe 07:40
Sır ölümü çözecek ifade! Kardeş konuştu
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KORKUNÇ olay, 26 Şubat akşamı Buca Atatürk Mahallesi 206/38 Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. 33 yaşındaki Zuhal Öcal, balkondan bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan Öcal 2 gün sonra hayatını kaybetti.

KABUL ETMEDİ

Öcal'ın birlikte yaşadığı kafe işletmecisi H.İ.G'nin ilk ifadesinde, "Zuhal o gece arkadaşları ile birlikte alkol aldı. Yatak odasında tartıştığımız sırada tokat attım. O da fırlayıp kendisini aşağıya attı" dediği öğrenildi. Soruşturmasını sürdüren polis, H.İ.G'yi cinayet şüphesi ile gözaltına aldı. Öcal'ın ardında herhangi bir not bırakmadığı belirlenirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.G. ev hpasi ile cezalandırıldı. Soruşurmanın devam ettiği öğrenildi.

"ABLAMA VE ÇOCUKLARA ŞİDDET UYGULUYORDU"

Talihsiz kadının sır ölümü ile ilgili konuşan kız kardeşi Damla Öcal ise, "H.İ.G. ablamı sürekli tehdit ediyordu, ablama ve çocuklarına şiddet uyguluyordu. O gece olay bize sabah 6'da haber verildi. Ama saat 04.00 sıralarında olay olmuş. Kendisi hastaneye sırtlayıp götürüyor ama zaten yoldayken ablam vefat ediyor. Doktorların bize söylediği, yoldayken zaten beyin ölümü gerçekleşmiş. Ablam intihar edecek biri değildi. Çocuklarına çok düşkündü. H.İ.G ise takıntılı bir adamdı" dedi. Yeni Asır

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