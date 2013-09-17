Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sınırda patlama: 7 ölü

Sınırda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

Sınırda patlama: 7 ölü

Sınırda meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

17 Eylül 2013 Salı 16:05
Sınırda patlama: 7 ölü
banner404
SURİYE'NİN  Babel El Havva Sınır Kapısı yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Suriye'nin İdlip kentine bağlı Sermada kasabası ile Babel El Havva Sınır Kapısı yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü .

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bombalı aracın patlatılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 25'ten fazla kişi de yaralandı .

TIR GİRİŞLERİ DURDURULDU

Babel El Havva Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR'ların girişleri durduruldu .

AMBULANSLAR PATLAMA BÖLGESİNE GİDİYOR

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslardan birkaçı sınır kapısından geçerek patlamanın yaşandığı bölgeye intikal etmeye başladı.



HATAY'IN  Reyhanlı ilçesinden duyulan patlama sesinin Babel El Havva Sınır Kapısı ile Sermada arasında patlayan bombalı araçtan kaynaklandığı iddia edildi.

Kısa bir süre önce Cilvegözü Sınır Kapısı'na önlem amaçlı gönderilen ambulansların, bombalı araç sebebiyle yaralanan kişiler için bölgeye sevk edildiği ileri sürüldü .

Yerel kaynaklar, Sermada ile Babel Havva Sınır Kapısı yakınlarında bombalı bir aracın patlatıldığını ifade etti, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi. Yetkili makamlar, patlama ile ilgili açıklama yapmadı. 

Cihan Haber Ajansı

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 17.09.2013 16:35
Anahtar Kelimeler:
HataySınırPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim