Sınırda patlama: 7 ölü

SURİYE'NİN Babel El Havva Sınır Kapısı yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.



Suriye'nin İdlip kentine bağlı Sermada kasabası ile Babel El Havva Sınır Kapısı yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü .



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre bombalı aracın patlatılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 25'ten fazla kişi de yaralandı .



TIR GİRİŞLERİ DURDURULDU



Babel El Havva Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR'ların girişleri durduruldu .



AMBULANSLAR PATLAMA BÖLGESİNE GİDİYOR



Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslardan birkaçı sınır kapısından geçerek patlamanın yaşandığı bölgeye intikal etmeye başladı.







HATAY'IN Reyhanlı ilçesinden duyulan patlama sesinin Babel El Havva Sınır Kapısı ile Sermada arasında patlayan bombalı araçtan kaynaklandığı iddia edildi.



Kısa bir süre önce Cilvegözü Sınır Kapısı'na önlem amaçlı gönderilen ambulansların, bombalı araç sebebiyle yaralanan kişiler için bölgeye sevk edildiği ileri sürüldü .



Yerel kaynaklar, Sermada ile Babel Havva Sınır Kapısı yakınlarında bombalı bir aracın patlatıldığını ifade etti, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi. Yetkili makamlar, patlama ile ilgili açıklama yapmadı.





Cihan Haber Ajansı

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