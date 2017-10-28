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Sınav için gittiği Ankara'da benzerlik sonucu öldürüldü!

Sivas'tan sınavı için Ankara'ya gelen 20 yaşındaki genci, 16 yaşından küçük saldırgan, husumetli olduğu kişiye benzettiği için vurarak öldürdü. Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Sınav için gittiği Ankara'da benzerlik sonucu öldürüldü!

Sivas'tan sınavı için Ankara'ya gelen 20 yaşındaki genci, 16 yaşından küçük saldırgan, husumetli olduğu kişiye benzettiği için vurarak öldürdü. Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

28 Ekim 2017 Cumartesi 07:53
Sınav için gittiği Ankara'da benzerlik sonucu öldürüldü!
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SİVAS'TAN astsubay sınavı için  Ankara'ya gelen 20 yaşındaki Emre Yapıcı'nın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 16 yaşından küçük A.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, çocuğun Yapıcı'yı öldürmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

CİNAYET ZANLISI 16 YAŞINDAN KÜÇÜK

Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Emre Yapıcı isimli genç,  Sivas'tan astsubaylık sınavı için  Ankara'ya geldi.  Altındağ'daki akrabalarının yanına gelen genç, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda zanlının 16 yaşından küçük A.O. olduğu belirlendi.

"BENZERLİK NEDENİYLE VURDUM"

Güvenlik kameralarından tespit edilen zanlı düzenlenen operasyonla suç aleti silahla birlikte yakalandı. Zanlı yapılan sorgusunda aralarında husumet olan birine benzediği için cinayeti işlediğini itiraf etti. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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SivasAnkara3. Sayfa
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