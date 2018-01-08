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Silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi!

Konya'nın Ereğli ilçesinde, dün 4 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi!

Konya'nın Ereğli ilçesinde, dün 4 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:30
Silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi!
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HACI Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokak'ta bir inşaat firmasının bürosuna  düzenlenen saldırının ardından ağır yaralanan ve Konya'da özel bir hastaneye kaldırılan Müslüm Gök (53), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gök'ün cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün, bir inşaat firmasının bürosuna  düzenlenen silahlı saldırıda İbrahim Gök ile Şaban ve ağabeyi İsmail Kurtsal  yaşamını yitirmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından teslim olan zanlı Cem K'nin, saldırının hemen  öncesinde Savaş Kaynak'ı da öldürdüğü tespit edilmişti.

Olayda hayatını kaybeden 4 kişi, Ereğli ilçesinde düzenlenen törenin  ardından toprağa verilmiş, zanlı Cem K. ise bugün çıkarıldığı mahkemece  tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaSilahlı Saldırı
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