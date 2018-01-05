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Silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul Fatih'te, yabancı uyruklu bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında, yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu

Silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul Fatih'te, yabancı uyruklu bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında, yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu

05 Ocak 2018 Cuma 08:56
Silahlı saldırı! Yaralılar var
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OLAY, Aksaray’da bulunan Ahmediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Bunun üzerine yabancı uyruklu kişi cadde üzerindeki bir markete doğru kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR

Saldırganlar, kaçan kişiyi marketin önünde yakalayarak kurşun yağmuruna tuttu. Bu arada, yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Görgü tanıkları, saldırganların olayın ardından kaçtığını söyledi. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. DHA

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Silahlı Saldırı
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