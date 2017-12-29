Silahlı çatışmada iki oğlu ölen baba, bir cümleyle tahliye oldu

SAMSUN'UN Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de 22 Temmuz akşamı silahlı saldırıya uğrayan Alptuğbey T. (20) ve kardeşi Göktuğbey T. (18) ile Murat A. (46) hayatını kaybetmiş, Mustafa Salih S. (26) ile babası Mehmet S. (66) yaralanmıştı. Olayda 2 oğlu ölen ve silah kullandığı iddia edilen Turan T. (45) ile yine olayda silah kullandığı ileri sürülen Mustafa Salih S. tutuklanmıştı.

"BELDEN AŞAĞIYA DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Tutuklu bulunan Mustafa Salih S. ve baba Turan T. ile tutuksuz olan Ömer Can T. hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında olayda 2 oğlu ölen Turan T. oğullarının vurulmasının ardından belden aşağıya doğru ateş açtığını söyledi.

"SUÇ VASFI DEĞİŞTİĞİ İÇİN TAHLİYE KARARI"

Mahkeme, tutuklu sanık Turan T.'nin suç vasfında değişme olma ihtimali üzerine tutuksuz yargılanmak üzerine tahliyesine karar verirken, olay anının güvenlik kamerası görüntü kayıtlarının Jandarma Genel Komutanlığına incelenmek üzere gönderilmesine karar verdi. Mustafa Salih S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerken, duruşma 1 Mart 2018 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre otomobil park etme meselesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu iki taraf birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 20 yaşındaki Alptuğbey Tekcan ve kardeşi 18 yaşındaki Göktuğbey Tekcan ile 46 yaşındaki Murat Aşar hayatını kaybetti.