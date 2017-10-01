Silahla 93 liralık soygun yaptı, 200 liralık bisikletini unutarak kaçtı

ANTALYA'DA bir markete girip silah zoruyla 90 liralık alışveriş yapan soyguncu, panikle 200 lira değerindeki bisikletini markette bıraktı. Soyguncunun geride bıraktığı bisikleti almaya ise çekici çağrıldı. Çekicinin kabul etmediği bisiklet polis otosuna yüklenerek karakola götürüldü. Acemi soyguncunun soygun anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerindeki Ormancı Büfe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki oğlu ile birlikte marketlerinde satış yapan Cennet Çaylıkoca'nın dükkanına, bugün 12.00 sıralarında bisikletiyle bir müşteri geldi. Marketten cips, sigara ve erzakları aldıktan sonra poşetleyen şahıs, eşyaları markete bıraktıktan sonra 'başka şeyler de alacağım' diyerek bisikletiyle oradan uzaklaştı. Yaklaşık 10 dakika sonra bisikletiyle tekrar markete giren şahıs, poşetlerden bazı şeyleri geriye bıraktı. Poşetleri eline alarak para vermeden uzaklaşmaya çalışan şahsa, Cennet Çaylıkoca 93 liralık hesabı ödemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kimliği belirsiz soyguncu şahıs belindeki silahı çıkartarak Çaylıkoca ve oğluna göstererek marketten uzaklaştı.

Bisikleti bırakıp kaçtı

Bu sırada kaçmaya başlayan soyguncu, market çıkışında aldığı sigaraları düşürdü. Daha sonra bisikletine binerek olay yerinden uzaklaşan şahsa, market sahibi Cennet Çaylıkoca arkasından 'yetişin hırsız var' sözü panik yaptırdı. Arkasına bakan soyguncu bisikletinden düşerek yere kapandı, bisikletini bırakıp kalan malzemelerde koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine polise haber verildi. Markete çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Kameraları inceleyen polis, soyguncunun düşürdüğü sigara paketlerinin üzerinde parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Polis, kaçan soyguncuyu yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Soyguncunun bisikleti için çekici çağrıldı

Öte yandan soyncun bıraktığı bisiklet üzerinde de parmak izi alan polis ekipleri, aracı önce kendi araçlarının bagajına yüklemek istedi. Ancak bagaja sığmayınca bu sefer ekipler bölgeye çekici talep etti. Kısa süre sonra gelen cekici soförü ise karşısında araç yerine bisiklet görünce neye uğradığını şaşırdı. Çekici şoförü kısa bir telefon görüşmesinin ardından polis ekiplerine bisikleti alamayacağını, sadece motorlu taşıtları alabileceğini söyledi. Ekipler ise bisikleti tekrar polis otosunun içerisine yerleştirerek polis merkezine götürdü.

"Oh ne alaka memleket"

Olay sonrası çok korktuğu gözlenen Cennet Çaylıkoca, "Biz 5 kuruş 5 kuruş toplayalım, bunlarda gelsinler ben kadın halimle eşek gib i çalışırken, bunlarda gelip soygun yapacaklar. Oh ne ala memleket" diye konuşurken, Çaylıkocanın eşi, Erhan Çaylıkoca da, "

Market sahiplerimnden Cennet Oyalanıyor biraz içerde. Keşfediyor heralde dışarıya çıkıp. Parayı vermiyor. Silahı çekiyor, eşim var, çocuğum var içeride. 90 küsür liralık alışveriş yapıyor. Daha sonra peşinden koşunca, hanım bağırmaya başlıyor. Komşular koşturuyor. Kaçarken bisikletinden düşüyo. Karımla çocuğum baya paniklemiş, insan korkmaz mı? Silah çekmiş sonuçta" dedi