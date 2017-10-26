Silah ve bıçaklar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı

Kavgada 2 kişi tabanca ile vuruldu. 2 kişi ise bıçaklanarak yaralandı. 1 kadın 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan biri hastanede öldü. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Aralarında husümet bulunduğu belirlenen iki aile arasında tabanca, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.

OKMEYDANI Mithatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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