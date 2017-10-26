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Silah ve bıçaklar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı

Okmeydanı'nda iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Silah ve bıçaklar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı

Okmeydanı'nda iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

26 Ekim 2017 Perşembe 11:00
Silah ve bıçaklar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı
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OKMEYDANI Mithatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Aralarında husümet bulunduğu belirlenen iki aile arasında tabanca, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.

Kavgada 2 kişi tabanca ile vuruldu. 2 kişi ise bıçaklanarak yaralandı. 1 kadın 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan biri hastanede öldü.  Polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Okmeydanı3. Sayfa
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