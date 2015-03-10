Sığınakta Cinsel İstismara 27 Yıl

OLAY, geçen yıl 24 Nisan’da merkez Kocasinan İlçesi Turgut Reis Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Bina görevlisi K.A., iddiaya dışarıda oyun oynayan küçük kızı yanına çağırarak, yan apartmanın sığınağına götürdü. Burada, minik kıza cinsel istismarda bulunan sanık, 15 dakika sonra içerden çıktı. Olayı öğrenen mağdur kızın ailesinin şikayeti üzerine, zanlı tutuklandı. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık K.A. ile mağdur kızın annesi Mürüvet E. hazır bulunurken, D.E. katılmadı. Suçlamaları kabul etmeyen K.A. beraatını talep etti. Mahkeme heyeti sanık hakkında, 'Çocuğa nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunu işlediği gerekçesiyle de 9 yıl hapis cezası verdi.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 15:59