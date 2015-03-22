Sigara kaçakçılarına büyük darbe

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, KOM ve TEM ekiplerince durdurulan araçta 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

EDİNİLEN bilgilere göre, geçtiğimiz perşembe günü saat 18.45 sıralarında Alucra ve Şebinkarahisar ilçe emniyet görevlileri iki aracı takibe aldı. Takip sonucu Şebinkarahisar ilçesinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 78 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Durdurulan araçların içerisinde bulunan A.P, H.A ve İ.P isimli 3 şahıs gözaltına alındı.

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