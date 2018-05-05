Şifreleri çözülen çete böyle çökertildi



ALINAN bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların yakalanması için bir şebekeyi takibe aldı.

Ankara ve İstanbul bağlantılı çalışan şebekenin, İvedik Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerini, araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri bir merkez haline getirdiği belirlendi. Zanlıların, İstanbul ve Ankara'dan çaldıkları, araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdiği kriminal incelemeler neticesinde ortaya çıktı. Söz konusu şebeke üyelerinin, kriminal tespiti engellemek için bu işlemi yaparken de farklı bir metot uyguladıklarını ortaya çıkaran polisler, şüphelilerin araçların şasi numarası bulunan bölgeyi komple değiştirdiklerini tespit etti.

3 AY TAKİP EDİLDİ

Üç aylık bir takip sonucunda şebekenin çökertilmesi için ekiplerce eş zamanlı olarak "ampul" adı verilen operasyon başlatıldı. Ankara ve İstanbul'da 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda toplam 16 çalıntı ve söz konusu numaraları değiştirilmiş araç ele geçirildi. Ayrıca teknik takipten kaçmak amacıyla şifreli dil kullanan örgüt üyelerinin çalıntı aracı "ampul", "change" aracı "avize", "change işlemi"ni de "elektrik" olarak isimlendirdiği öğrenildi.

Hakkında çok sayıda oto hırsızlığı kaydı olan Ahmet Y. ile Ümit Y'nin tutuklandığı, Halil S'nin adli kontrol uygulamasıyla diğer şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. Operasyonlar neticesinde, aylık gerçekleşen yaklaşık 200 oto hırsızlık olayının 100'e gerilediği, bu tür olaylar üzerinde çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.