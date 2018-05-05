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Şifreleri çözülen çete böyle çökertildi

Ankara ve İstanbul'da çaldıkları araca "ampul", motor ve şasi numaraları değiştirilmiş (change) araca "avize", numaralarını değiştirdikleri araca da "elektrik" diyen ve bu yolla teknik takipten kaçmak isteyen oto hırsızları polislerce yakalandı

Şifreleri çözülen çete böyle çökertildi

Ankara ve İstanbul'da çaldıkları araca "ampul", motor ve şasi numaraları değiştirilmiş (change) araca "avize", numaralarını değiştirdikleri araca da "elektrik" diyen ve bu yolla teknik takipten kaçmak isteyen oto hırsızları polislerce yakalandı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 23:01
Şifreleri çözülen çete böyle çökertildi
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ALINAN bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü  Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların yakalanması için bir  şebekeyi takibe aldı.

Ankara ve İstanbul bağlantılı çalışan şebekenin, İvedik Hurdacılar  Sitesi'nde bulunan bir iş yerini, araçların motor ve şasi numaralarını  değiştirdikleri bir merkez haline getirdiği belirlendi. Zanlıların, İstanbul ve Ankara'dan çaldıkları, araçların motor ve şasi  numaralarını değiştirdiği kriminal incelemeler neticesinde ortaya çıktı. Söz konusu şebeke üyelerinin, kriminal tespiti engellemek için bu  işlemi yaparken de farklı bir metot uyguladıklarını ortaya çıkaran polisler,  şüphelilerin araçların şasi numarası bulunan bölgeyi komple değiştirdiklerini  tespit etti.

3 AY TAKİP EDİLDİ

Üç aylık bir takip sonucunda şebekenin çökertilmesi için ekiplerce eş  zamanlı olarak "ampul" adı verilen operasyon başlatıldı. Ankara ve İstanbul'da 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda toplam  16 çalıntı ve söz konusu numaraları değiştirilmiş araç ele geçirildi. Ayrıca teknik takipten kaçmak amacıyla şifreli dil kullanan örgüt  üyelerinin çalıntı aracı "ampul", "change" aracı "avize", "change işlemi"ni de  "elektrik" olarak isimlendirdiği öğrenildi.

Hakkında çok sayıda oto hırsızlığı kaydı olan Ahmet Y. ile Ümit Y'nin  tutuklandığı, Halil S'nin adli kontrol uygulamasıyla diğer şüphelinin ise  tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. Operasyonlar neticesinde, aylık gerçekleşen yaklaşık 200 oto hırsızlık  olayının 100'e gerilediği, bu tür olaylar üzerinde çalışmaların aralıksız devam  ettiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ve İstanbulŞifreleri çözülen çete
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