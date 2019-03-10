Side'de uyuşturucu operasyonu

MANAVGAT'ın dünyaca ünlü antik Side kentinde yerli ve yabancılara uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu satışını Sezai G.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Side girişinde önlem alan jandarma timleri şüpheliyi antik kente girmesinin ardından sokakta yakaladı. Sezai G.'nin yapılan üst aramasında satışa hazır vaziyette paketlenmiş olarak 10 gram skunk uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada da satışa hazır vaziyette yaklaşık 240 gram skunk uyuşturucu maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin lira ele geçirildi. Jandarma tarafından işlemleri tamamlanan Sezai G., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.