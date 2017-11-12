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Seyyar satıcılar birbirine girdi! Ortalık bir anda kan gölüne döndü

Karaman'da seyyar satıcılar arasında çıkan yer kavgasında bıçaklanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Gencin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirip tezgahları devirdi

Seyyar satıcılar birbirine girdi! Ortalık bir anda kan gölüne döndü

Karaman'da seyyar satıcılar arasında çıkan yer kavgasında bıçaklanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Gencin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirip tezgahları devirdi

12 Kasım 2017 Pazar 13:38
Seyyar satıcılar birbirine girdi! Ortalık bir anda kan gölüne döndü
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KARAMAN'DA, seyyar olarak mısır satan  Veysel Karani (31) Karabulut ile aynı caddede mısır ve kestane satan Yavuz Urhan (23) arasında 'yer tartışması' çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, Karabulut'un çeşitli yerlerinden bıçakladığı Urhan, yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay, saat 10.00 sıralarında, kentin en işlek caddelerinden  İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılar  Veysel Karani Karabulut ile Yavuz Urhan, aynı caddede mısır arabalarını koyacakları yer nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Karabulut, Urhan'a bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Urhan, kanlar içinde yere yığıldı. Karabulut ise olay yerinden kaçtı. Urhan'ın bıçaklandığı haber verilen ve olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Yakınlarından bazıları da Karabulut'un tezgahına saldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı Urhan, çağrılan ambulansla  Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Urhan, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Karabulut ise suç aleti bıçakla kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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KaramanVeysel Karani3. Sayfa
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