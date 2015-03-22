Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

MOTOR bölümünde başlayan yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Bazı yolcular sinir krizleri geçirdi. Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Çanakkale'ye şehitlik ziyaretine gelen öğrencileri taşıyan Halis Önen yönetimindeki 38 D 6400 plakalı otobüsün motor bölümünde, Çanakkale - Bursa karayolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden yolcular, durumu fark etmesi sürücüye bildirildi. Sürücü, Özbek rampaları mevkiinde otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Yangının haber verilmesi üzerine, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslar dumandan etkilenen ve sinir krizi geçiren öğrencilere müdahale etti. Öğrenciler ayakta tedavi edilirken otobüs itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın esnasında Çanakkale-Bursa karayolu trafiğe kapandı. Yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.





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