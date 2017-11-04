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Seyir halindeki araca pompalı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'nın Pursaklar İlçesi'nde pompalı tüfekle ateş açılan otomobil, kontrolden çıkıp başka bir otomobille çarpıştı. Olayda saçmaların isabet ettiği sürücü öldü, yanındaki 2 kişiyle, takla atan diğer otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

Seyir halindeki araca pompalı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'nın Pursaklar İlçesi'nde pompalı tüfekle ateş açılan otomobil, kontrolden çıkıp başka bir otomobille çarpıştı. Olayda saçmaların isabet ettiği sürücü öldü, yanındaki 2 kişiyle, takla atan diğer otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:57
Seyir halindeki araca pompalı saldırı! Ölü ve yaralılar var...
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OLAY, saat 22.30 sıralarında Pursaklar İlçesi Karacaören TOKİ kavşağında meydana geldi. Protokol yolundan şehir merkezine doğru giden Kadir K. yönetimindeki 34 PD 9693 plakalı Otomobile, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Kadir K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak Muhammet B. yönetimindeki 26 BN 230 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet B.'nin otomobili takla attı.

Kadir K. yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Hazal K. ve Ahmet Ç. ile diğer araç sürücüsü Muhammet B., yanında bulunan Burak C. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli Hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kadir K.'nın cesedi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis, otomobile ateş açan otomobildeki kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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