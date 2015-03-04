Seyir halinde yangın paniği

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Kadıpaşa Mahallesi , Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Ö. (41) idaresindeki 07 HBC 84 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın , sürücü İbrahim Ö. tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Kadıpaşa Mahallesi , Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Ö. (41) idaresindeki 07 HBC 84 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın , sürücü İbrahim Ö. tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

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