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Seydişehir Antalya yolunda feci kazada aile hekimi hayatını kaybetti

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Seydişehir Antalya yolunda feci kazada aile hekimi hayatını kaybetti

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

09 Nisan 2018 Pazartesi 17:36
Seydişehir Antalya yolunda feci kazada aile hekimi hayatını kaybetti
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KAZA, Akseki-Seydişehir D-695 Karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Seydişehir istikametine gitmekte olan Kemalettin Şahin’in kullandığı 42 LB 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Mahmut Kınık’ın kullandığı 32 SB 432 plakalı kamyonla çarpıştı.Parçalanan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kemalettin Şahin (56) araç içerisinde feci şekilde yaşamını yitirirken kamyonda yolcu olarak bulunan Alibey Öztop ise yaralandı. 
Kazanın ardından Akseki-Seydişehir yolunda trafik araçlar kaldırılıncaya kadar kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAksekiKaza
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