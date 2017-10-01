Sevgilisini vuran kadından korkunç sözler: Kocama anlatınca öldürdüm

BURSA'DA geçen yıl eylül ayında, komşusu 30 yaşındaki Ümit Şahin'i evinin önünde tabancayla vurarak öldürmekle suçlanan 4 çocuk annesi Neşe Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. Ömür boyu hapsi istenen Neşe Aydın, Şahin ile aralarında ilişki bulunduğunu, bu ilişkiden dünyaya gelen çocuğu eşinin üzerine kaydettiğini itiraf etti. Aydın, "Daha sona beni rahat bırakacaktı. Sözünde durmadı. Eşime mesajla gerçekleri anlattı. Kocam evde olmadığı sırada camı tıklayınca onu öldürdüm." dedi.

İLK İFADESİNDE "NAMUS" DEMİŞTİ

Merkez Osmangazi İlçesi'nde geçen yıl eylül ayında, Neşe Aydın, komşusu Ümit Şahin'i kendi evlerinin önünde tabanca ile ateş ederek öldürdü. Daha sonra haber verdiği polis ekiplerine, çocuklarını öptükten sonra teslim olan Neşe Aydın, verdiği ilk ifadesinde, "Cinayeti namus meselesi yüzünden işledim" dedi.

"EŞİME ANLATINCA ÖLDÜRDÜM"

Hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Neşe Aydın, Ümit Şahin ile aşk yaşadıklarını ve bu ilişkiden dünyaya gelen çocuğunu nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdıığını itiraf etti. Aydın, şöyle dedi:

"Onunla 5 yıl ilişki yaşadık. Bir de çocuğumuz oldu. Sonra ayrılmaya karar verdik, Ümit beni bir daha rahatsız etmeyecekti. Sözünde durmadı. Eşime mesaj atıp ilişki yaşadığımızı anlatmış. Bu nedenle aramı bozduğu kocam evde olmadığı sırada evimizin önüne gelip camı tıklatınca onu öldürdüm. Kurtulmak için bunu yaptım. Kocamın bu olay ile hiçbir ilgisi yok."

"HABERİM YOK, AZMETTİRMEDİM"

'Cinayete azmettirmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutkuksuz yargılanan eşi Mehmet Aydın da davanın duruşmasında ifade verdi. Mehmet Aydın, nüfusuna kayıtlı 4'üncü çocuğunun gerçek babasının kendisi olmadığını öğrenince onu kayınvalidesine teslim ettiğini söyledi. Mehmet Aydın, yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, "Ben, onu öldürmesi için Neşe'yi azmettirmedim. Haberim yok. Olay akşamı işe gitmiştim. Gerçeği sonra öğrendim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık kadının tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.