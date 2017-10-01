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Sevgilisini vuran kadından korkunç sözler: Kocama anlatınca öldürdüm

Bursa'da geçen yıl, komşusu 30 yaşındaki Ümit Şahin'i evinin önünde tabancayla vurarak öldüren 4 çocuk annesi Neşe Aydın, "İlişkimizi kocama anlattığı için öldürdüm." dedi

Sevgilisini vuran kadından korkunç sözler: Kocama anlatınca öldürdüm

Bursa'da geçen yıl, komşusu 30 yaşındaki Ümit Şahin'i evinin önünde tabancayla vurarak öldüren 4 çocuk annesi Neşe Aydın, "İlişkimizi kocama anlattığı için öldürdüm." dedi

01 Ekim 2017 Pazar 14:29
Sevgilisini vuran kadından korkunç sözler: Kocama anlatınca öldürdüm
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BURSA'DA geçen yıl eylül ayında, komşusu 30 yaşındaki  Ümit Şahin'i evinin önünde tabancayla vurarak öldürmekle suçlanan 4 çocuk annesi Neşe  Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. Ömür boyu hapsi istenen Neşe  Aydın, Şahin ile aralarında ilişki bulunduğunu, bu ilişkiden dünyaya gelen çocuğu eşinin üzerine kaydettiğini itiraf etti.  Aydın, "Daha sona beni rahat bırakacaktı. Sözünde durmadı. Eşime mesajla gerçekleri anlattı. Kocam evde olmadığı sırada camı tıklayınca onu öldürdüm." dedi.

İLK İFADESİNDE "NAMUS" DEMİŞTİ

Merkez  Osmangazi İlçesi'nde geçen yıl eylül ayında, Neşe  Aydın, komşusu  Ümit Şahin'i kendi evlerinin önünde tabanca ile ateş ederek öldürdü. Daha sonra haber verdiği polis ekiplerine, çocuklarını öptükten sonra teslim olan Neşe  Aydın, verdiği ilk ifadesinde, "Cinayeti namus meselesi yüzünden işledim" dedi.
"EŞİME ANLATINCA ÖLDÜRDÜM"

Hakkında,  Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Neşe  Aydın,  Ümit Şahin ile aşk yaşadıklarını ve bu ilişkiden dünyaya gelen çocuğunu nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdıığını itiraf etti.  Aydın, şöyle dedi:

"Onunla 5 yıl ilişki yaşadık. Bir de çocuğumuz oldu. Sonra ayrılmaya karar verdik, Ümit beni bir daha rahatsız etmeyecekti. Sözünde durmadı. Eşime mesaj atıp ilişki yaşadığımızı anlatmış. Bu nedenle aramı bozduğu kocam evde olmadığı sırada evimizin önüne gelip camı tıklatınca onu öldürdüm. Kurtulmak için bunu yaptım. Kocamın bu olay ile hiçbir ilgisi yok."
"HABERİM YOK, AZMETTİRMEDİM"

'Cinayete azmettirmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutkuksuz yargılanan eşi Mehmet  Aydın da davanın duruşmasında ifade verdi. Mehmet  Aydın, nüfusuna kayıtlı 4'üncü çocuğunun gerçek babasının kendisi olmadığını öğrenince onu kayınvalidesine teslim ettiğini söyledi. Mehmet  Aydın, yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, "Ben, onu öldürmesi için Neşe'yi azmettirmedim. Haberim yok. Olay akşamı işe gitmiştim. Gerçeği sonra öğrendim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık kadının tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Sevgilisini Vuran KadınBursa
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