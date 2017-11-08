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Sevgilisini soyan kişi Antalya'da yakalandı

Afyonkarahisar'da sevgilisi K.E.'nin 30 bin lira değerindeki altınlarını çalan Gökhan S. ile arkadaşı Ozan Veli S., soygun planında yer alan ancak aldatıldığını düşünen diğer arkadaşları Burak Ö'nün ihbarıyla Antalya'da yakalandı

Sevgilisini soyan kişi Antalya'da yakalandı

Afyonkarahisar'da sevgilisi K.E.'nin 30 bin lira değerindeki altınlarını çalan Gökhan S. ile arkadaşı Ozan Veli S., soygun planında yer alan ancak aldatıldığını düşünen diğer arkadaşları Burak Ö'nün ihbarıyla Antalya'da yakalandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 22:45
Sevgilisini soyan kişi Antalya'da yakalandı
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OLAY, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Ö. ve Ozan Veli S. adlı iki arkadaşıyla anlaşan Gökhan S., sevgilisi K.E.'nin evini soyma karar verdi. Geçen pazartesi günü sevgilisiyle alkol alan Gökhan S., dalgınlığından yararlandığı K.E.'nin ev anahtarını aldı. Daha sonra eve giren üç şüpheliden Gökhan S. ile Ozan Veli S., yaklaşık 30 bin lira değerindeki altın takı setini çaldı. Şüpheliler, daha sonra otobüsle Antalya'ya geldi.
ARKADAŞLARINI İHBAR ETTİ
İki arkadaşının kendisini aldattığını düşünen Burak Ö., durumu Antalya polisine bildirdi. İhbarın ardından hareke geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, Gökhan S. ile Ozan Veli S.'yi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı. Burak Ö. ise Bolvadin'de gözaltına alındı. İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan S. ile Ozan Veli S. tutuklandı. Gökhan S.'nin 'hırsızlık' ve 'yağma' gibi suçlardan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

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Afyonkarahisar
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